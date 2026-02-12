(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Milano conclude in calo (Ftse Mib -0,62% a 46.222 punti ) una seduta quasi tutta vissuta in positivo. La svolta, col peggioramento di tutti i listini europei, è arrivata nel finale per il cambio di direzione di Wall Street dove le vendite hanno colpito prima di tutto i tecnologici del Nasdaq. A Piazza Affari si sono mantenute in luce Brunello Cucinelli (+4,48%) in sintonia con il settore del lusso spinto dai conti di Hermès superiori alle previsioni, Stellantis (+3,4%) e Fincantieri (+2,87%) che ha tenuto il Capital markets day indicando il ritorno al dividendo nel 2028. Pesanti invece Buzzi (-8,85%), A2a (-4,7%) e Tenaris (-3,11%). Tra i titoli minori debole Mondadori (-2,12%) che ha diffuso i preliminari e le previsioni sul 2026. E' rimbalzata Bff Bank (+8,41%) (ANSA).