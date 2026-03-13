(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Piazza Affari ha fallito il rimbalzo nell'ultima seduta della settimana. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,31% a 44.316 punti, dopo essere salito in giornata fino allo 0,65%, con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in calo a 80,9 punti e il rendimento annuo italiano in crescita di 4,2 punti al 3,79%. Vero e proprio scivolone di Stellantis (-4,37%) con le indiscrezioni di una possibile cessione di attività europee ai cinesi e di una scissione con quelle negli Usa. Il titolo è stato il peggiore del settore in Europa. Pesanti anche Fincantieri (-3,35%) e Prysmian (-3,08%), che ha sofferto in linea con i rivali europei. In ordine sparso i bancari Unicredit (-2,41%), Intesa -1,36%), , Popolare Sondrio (-0,97%), Bper (-0,63%), Mediobanca (-0,6%), Montepaschi (-0,32%) e Banco Bpm (+0,13%). Sugli scudi Eni (+2,69%) e Saipem (+2,46%), favorite dal rialzo del greggio nel finale di seduta. Acquisti anche su Enel (+2,36%), Inwit (+2,12%), Generali (+1,72%) e Unipol (+1,57%). Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo di Aquafil (+8%) e Avio (+7,99%), deboli invece Aeroporto Guglielmo Marconi (-3,81%), Erg (-3,46%) e Maire (-3,45%). (ANSA).