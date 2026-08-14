(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Piazza Affari chiude in calo l'ultima seduta prima di Ferragosto. L'indice Ftse Mib cede lo 0,2% a 53.583 punti, tra scambi ridotti a 2,5 miliardi di euro di controvalore, i più bassi tra quelli delle ultime 5 sedute. In rialzo a 78,1 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano che balza di 9 punti al 3,98% e quello tedesco di 7,3 punti al 3,2%. Proseguono le prese di beneficio su Prysmian (-2,03%), salita del 14,5% in due settimane, e su Stm (-1,94%), che nel medesimo arco di tempo ha guadagnato il 12,4%. Pesanti anche Enel (-2%) e Italgas (-1,56%), più cauta invece Terna (-1,11%). Sugli scudi Fincantieri (+3,2%) insieme al resto del comparto della difesa in Europa. Più caute Leonardo (+1,01%) e Avio (+0,51%). Brillante Amplifon (+2,48%), seguita a una certa distanza da Campari (+1,17%), Unipol (+1,16%), Buzzi e Tenaris (+0,83% entrambe). Difficoltà per il lusso con Ferragamo (-1,03%) e Cucinelli (-0,91%), poco mossa invece Moncler (-0,26%). In ordine sparso le banche, con rialzi per Mps (+0,7%), Banco Bpm (+0,65%), Intesa (+0,6%) e Mediobanca (+0,52%). Fiacca Unicredit (-0,21%), debole Bper (-0,35%). Contrastate Ferrari (+0,44%) e Stellantis (-0,14%), poco mosse Saipem (-0,09%) ed Eni (-0,04%). Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo di Gabetti (+13,67%) e Tesellis (+6,25%), sotto pressione invece Tisg (-5,55%) e Italian Exhibition Group (-4,28%). (ANSA).