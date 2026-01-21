(ANSA) - MILANO, 21 GEN - La Borsa di Milano (-0,50%) chiude debole, in linea con gli altri listini europei mentre Wall Street marcia in rialzo. Sui mercati pesa il clima di incertezza provocato dalle parole di Trump sui dazi per la Groenlandia. A Piazza Affari scivolano Fincantieri (-3,8%) e Hera (-3,2%). Lo spread tra Btp e Bund conclude la giornata a 64,7 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,52%. Vendite anche per Unipol (-2,9%) e Generali (-2,1%). In flessione le banche dove Unicredit e Popolare Sondrio lasciano sul terreno l'1,1%, Mps (-1%), Bper (-0,9%) Banco Bpm (-0,3%). In controtendenza Intesa (+0,4%). Tra i titoli in calo Leonardo (-1,5%) e Recordati (-2,2%). Mostrano i muscoli Tenaris (+3,4%) e Stm (+3,2%). Acquisti per Amplifon (+2,4%) e Stellantis (+1,9%). Positive Campari (+1,7%) e Tim (+1%). (ANSA).