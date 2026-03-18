(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Ha chiuso in ribasso Piazza Affari invertendo la rotta a metà seduta dopo l'attacco di Usa e Israele a 2 campi petroliferi e del gas iraniani. L'indice Ftse Mib ha ceduto lo 0,33% a 44.741 punti, tra scambi per 3,99 miliardi di euro, inferiori ai 4,6 circa di giovedì scorso. In calo a 78,9 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 7,1 punti al 3,72% e quello tedesco di 3,4 punti al 2,94%. Sotto pressione Hera (-3,48%), Enel (-3,35%), Italgas (-2,68%), A2a (-1,8%) e Terna (-1,48%), in vista di interventi del governo per calmierare il costo dell'energia. Le vendite hanno colpito anche Stellantis (-1,99%), Diasorin (-1,3%), Campari (-1,21%), che si è mossa in linea con i rivali europei, Eni (-1,18%), nonostante la corsa del greggio, e Ferrari (-0,92%). Gli acquisti si sono concentrati invece Cucinelli (+4,15%) e su Buzzi (+2,7%), dopo il giudizio di Morgan Stanley sulla rivale Heidelberg (+2,5% a Francoforte). In luce anche Prysmian (+2,01%), di cui ha annunciato di aver aumentato i titoli in portafoglio il fondo Nykredit e Leonardo (+1,48%). Più caute Moncler (+0,91%) e Fincantieri +0,84%), in ordine sparso i bancari Banco Bpm (+2,1%), Popolare Sondrio (+1,45%), Intesa (+0,83%), Mediobanca (+0,78%) ed Mps (+0,3%). Debole Unicredit (-0,12%), il cui amministratore delegato Andrea Orcel ha aperto a una possibile revisione dell'Ops su Commerzbank (+1,48% a Francoforte). Tra i titoli a minor capitalizzazione brillante D'Amico (+4,31%), di cui ha annunciato un collocamento accelerato del 5% la controllante D'Amico International. (ANSA).