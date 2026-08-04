(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano, la migliore di giornata in Europa: l'indice Ftse Mib ha concluso in crescita dell'1,26% a 53.540 punti, segnando il nuovo massimo storico in chiusura. In corso di seduta il record dell'indice dei titoli principali di Piazza Affari è stato raggiunto a quota 53.611. Il massimo precedente in chiusura per la Borsa di Milano era stato di 52.959 punti il 6 luglio scorso mentre il precedente picco intraday, calcola Bloomberg, era stato raggiunto il 7 luglio a 53.220 punti. (ANSA).