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(ANSA) - MILANO, 03 SET - La Borsa di Milano chiude in rialzo. Il Ftse Mib sale dello 0,88% a 52.245 punti. Da registrare il rimbalzo di Lottomatica (+5,77%) dopo l'operazione con la spagnola Cirsa. Sale poi Azimut (+2,77%) con il 'buy' di Deutsche Bank. Di buon passo Stellantis (+4,21%). In recupero Poste (+2,47%) nella fase finale dell'ops su Tim (+2,79%%). Tra i bancari è in evidenza Mediobanca (+2,07%%) con Mps (+1,6%) seguite da Bper (+1,61%). Sul versante opposto vendite su Cucinelli (-1,72%) , Leonardo (-1,46%) e Campari (-1,69%). (ANSA).