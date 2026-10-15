(ANSA) - MILANO, 15 OTT - La Borsa di Milano chiude in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,72% a 49.397 punti . A pesare sono i tecnologici per l'incertezza sulla tenuta degli investimenti per l'intelligenza artificiale. La maglia nera è Technoprobe che lascia sul terreno il 10,3%. Male anche Stm (-3,8%). Tra gli altri vendite su Saipem (-4,69%), Prysmian (-2,96%) e sui bancari con Banco Bpm che perde il 2,67%% e Unicredit il 2,14%. Sul versante opposto sale Tim (+1,9%) con Leonardo (+1,87%), Snam (+1,33%). (ANSA).