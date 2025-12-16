(ANSA) - MILANO, 16 DIC - La Borsa di Milano chiude in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,29% a 43.990 punti Leonardo è la peggiore (-3,9%) con i titoli della difesa che flettono con i venti di pace tra Mosca e Kiev. Sempre nel settore fuori dal paniere principale cede anche Fincantieri (-9%) nel giorno del piano. Tra i migliori la moda con Moncler (+2,3%) e Cucinelli (+1,5%) e il credito con Fineco (+1,52%), Mediobanca (+1,1%). Sempre un rialzo per la Juve (+2,31%) con il prezzo che si è allineato ai 2,66 euro ad azione offerti da Tether. (ANSA).