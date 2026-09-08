(ANSA) - MILANO, 08 SET - La Borsa di Milano chiude in calo. Il Ftse Mib cede lo 0,10% a 52.177 punti. Pesanti StM (-3,41%), Stellantis (-2,8%), Ferrari (-2,2%). Bene invece Inwit (+3,13%) e Tim (+2,89%) che è a 7,69 euro leggermente sopra i 7,66 euro del rilancio di Poste (+0,53%) che ha ritoccato di 0,3 euro ad azione il prezzo della sua Opas. Tra gli altri buon passo di Prysmian (+2,39%), Fincantieri (+2,11%) e Mediolanum (+1,94%), quest'ultima all'indomani del dato della raccolta di agosto. (ANSA).