(ANSA) - MILANO, 22 OTT - La Borsa di Milano, in una seduta profondamente instabile, cede l'1,82% con il Ftse Mib a 48.797 punti a metà giornata. Risale lo spread con il differenziale tra Btp e Bund che tocca 128 punti base con il rendimento del decennale italiano al 4,62%. A pesare sul listino sono le vendite sulle banche e tecnologici. Su questi ultimi l'azionario paga le incertezze sugli investimenti nell'IA. Maglia nera è Prysmian (-4,25%) insieme a Technoprobe (-3,96%) e Stm (-3,56%). Nelle banche male tutte le big con in prima fila Unicredit (-3,12%), Intesa Sanpaolo (-3%), Banco Bpm (-2,81%) , Mps (-2,84%). Buon passo, invece, per Inwit (+1,66%), Avio (+1,71%) e Leonardo (+1,46%) . (ANSA).