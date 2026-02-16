(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Procede in cauto rialzo Piazza Affari a oltre un'ora e mezza dalla chiusura. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,25% a 25.542 punti. Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi è in crescita a 61,1 punti e il rendimento annuo italiano in calo di 0,4 punti al 3,59%, quello tedesco di 0,6 punti al 2,75% e quello francese di 0,5 punti al 3,33%. Corrono Leonardo (+3,5%), dopo una nuova commessa in Arabia Saudita, Unipol (+2,89%), Tenaris (+2,6%), Poste (+2,17%) e Saipem (+1,95%). Deboli Stm (-2,58%), Enel (-2,2%), Diasorin (-2,05%), A2a (-1,95%), Iwwit (-1,85%)( e Recordati (-1,55%). Contrastate Stellantis (+1,35%) e Ferrari (-0,6%), debole Pirelli (-1,1%), che non risolverebbe il nodo delle restrizioni in Usa con le ipotesi di emissione di un bond convertibile sul 10-15% del capitale da parte di Sinochem. Scivolone di EuroGroup Laminations (-57,2%), dopo il passo indietro del fondo cinese Fountain Invest, impossibilitato a procedere all'acquisto dal mancato via libera dell'Antitrust indiana. (ANSA).