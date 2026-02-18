(ANSA) - MILANO, 18 FEB - La Borsa di Milano è ben intonata (+0,82%) ed è fra le migliori Borse europee insieme a Madrid (+0,75%), grazie alla volata di Mediobanca e di Mps. Dopo aver faticato a fare prezzo nei primi minuti della seduta il titolo di Piazzetta Cuccia è partito in rally e ora guadagna l'8,5% sulla spinta dell'annuncio che verrà tolta dal listino. Non è da meno Mps che guadagna il 3,7% in vista della fusione con la controllata. In sintonia si muovono anche Bps (+1,83%) e la controllante Bper (+1,78%). Bene anche Leonardo (+2,49%). Segno meno invece per Ferrari (-1,6%), Amplifon (-1,51%) e Campari (-1%). Altrove è bene intonata Francoforte (+0,55%) all'indomani dell'indice Zew peggiore delle attese. Meno vivace invece Parigi (+0,32%) dove scivola EssilorLuxottica (-2,55%) anche per l'ipotesi che Apple stia spingendo sull'acceleratore per sviluppare gli occhiali intelligenti come Meta. Male Carrefour dopo la presentazione del nuovo piano (-4,55%). Londra sale dello 0,45% con l'inflazione nel Regno Unito calata al 3% ai minimi da 10 mesi. Fra le materie prime l'oro risale leggermente (spot +0,25% a 4.924 dollari l'oncia), più convinto il rimbalzo dell'argento (+2,5% a 75,8). L'euro è scambiato intorno a 1,183 dollari incurante della possibile uscita in anticipo della Lagarde, che la Bce ha smentito. Gli investitori sono più interessati ai verbali della Fed che saranno pubblicati stasera e a un possibile accordo fra Usa e Iran. (ANSA).