(ANSA) - MILANO, 02 OTT - La Borsa di Milano azzera il rialzo. A metà seduta il Ftse Mib scivola a -0,03% a 50.217 punti. A pesare sull'indice sono le vendite sui bancari con Unicredit che lascia sul terreno il 2,25%, Bper l'1,9%, Banco Bpm l'1,3%. Tra gli altri titoli male Fincantieri (-1,78%) e Saipem (-1,3%) con la discesa del petrolio. Restano invece, ben comprate Stellantis (+4,555), Technoprobe (+4,35%). Lo spread tra Btp e Bund si avvicina a 128 i punti, su massimi da aprile 2025. (ANSA).