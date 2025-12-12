(ANSA) - MILANO, 12 DIC - La Borsa di Milano (Ftse Mib +0,05% a 43.724 punti) si appiattisce e azzera i guadagni con Wall Street contrastata. In tenuta, invece, gli altri listini europei. A pesare sono le vendite sui finanziari con Banco Bpm che cede l'1,47%, Mediolanum l'1,33%, Generali l'1,22%. Quest'ultima dopo lo stop delle trattative per Natixis. Vendite anche su Azimut (-1,13%), Unicredit (-0,78%) . Sempre in spolvero Stm (+2,36%), seguita da Interpump (+2,07%) e Amplifon (+2,01%). Lo spread tra Btp e Bund si allarga oltre i 69 punti dopo aver toccato in mattinata i 67 punti, aggiornando i minimi a settembre del 2008. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,55%. (ANSA).