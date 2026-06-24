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(ANSA) - MILANO, 24 GIU - La Borsa di Milano apre piatta. Il Ftse Mib in avvio segna un -0,01% a quota 52.017 punti. Tra i titoli in evidenza Saipem (+3,16%) che ha ceduto asset in Arabia Saudita. Sale poi Poste Italiane (+1,44%) con Barclays che ha alzato la raccomandazione a 'overweight' alzando il prezzo obiettivo a 35,2 euro con gli analisti che apprezzano l'accordo proposto per assumere il pieno controllo di Tim (+1,27%) . Sul fronte opposto le vendite frenano Avio (-2,4%), Leonardo (-2,14%) , Fincantieri (-1,69%). (ANSA).