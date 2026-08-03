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(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Apre in rialzo la seduta sulla Borsa di Milano con i titoli finanziari sotto i riflettori. L'indice Ftse Mib sale dello 0,65% a quota 52.512,49 in apertura. Vola Unipol (+4,4%) mentre Mps cede lo 0,45% dopo le indiscrezioni lanciate dal FT su una contromossa di Siena per difendersi da Intesa Sanpaolo (+0,8%). L'istituto starebbe valutando diverse opzioni, tra cui una potenziale acquisizione di Banco Bpm (+1,05%), dopo che venerdì la banca milanese ha abbandonato i tentativi di fusione. Tra i peggiori i titoli dell'energia con Eni in calo del 2,59%, Italgas del 2,28%, Snam dell'1,8%, Saipem dell'1,79 per cento. (ANSA).