(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Amplia il calo Piazza Affari in attesa dell'avvio dei listini Usa. L'indice Ftse Mib cede l'1,48% a 43.960 punti. In rialzo a 76,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 7,2 punti al 3,63 punti, mentre il rendimento annuo tedesco sale di 2,6 punti al 2,86%. Cedono in particolare Banca Popolare Sondrio (-3,8%), Bper (-3,67%), Tim (-3,4%) e Campari (-3,33%), dopo un report sul settore delle bevande di JpMorgan. Pesano anche Mediobanca (-3,2%), Unipol (-3%), Italgas (-2,84%) e Banco Bpm (-2,4%), insieme a Ferrari (-2,,4%), Intesa (-2,26%), Generali (-2,15%) e Saipem (-2%). Pochi i rialzi, limitati a Leonardo (+2,43%), favorita dall'attacco all'Iran di Usa e Israele, Amplifon (+2,28%), Eni (+0,72%), spinta dal balzo del greggio (Wti +8% a 87,51 dollari al barile). Acquisti anche su Lottomatica (+0,5%), Terna (+0,26%), Diasorin e Fincantieri (+0,25% entrambe) (ANSA).