(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Amplia il calo Piazza Affari dopo oltre 3 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,7% a 45.127 punti. Risale a 59,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,1 punti al 3,45% e quello tedesco di 2 punti. Pesante Buzzi (-3,46%) insieme ai rivali europei nel settore del cemento, mentre riducono il calo Moncler (-1,89%) e Cucinelli (-1,1%) all'indomani dei conti di Lvmh (-6,13% a Parigi) e dei preliminari di Ferragamo (-5,68%). Sugli scudi Stm (+3,77%) alla vigilia dei conti e dopo la trimestrale di Texas Instruments e i risultati annuali di Asml, con relative stime sul primo trimestre. Acquisti anche su Fincantieri (+1,44%), Nexi (+1,13%), e Diasorin (+0,75%). Deboli Popolare Sondrio (-2,04%), Unicredit (-1,81%), Banco Bpm (-1,72%),Intesa (-1,16%) ed Mps (-0,68%) a differenza di Mediobanca (+0,47%). Poco mosse a cavallo della parità Leonardo (+0,35%), Campari (+0,17%), Eni (+0,15%), Iveco (-0,08%), Poste (-0,3%), Stellantis (-0,36%) e Ferrari (-0,39%). Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo di Mondo Tv (+9,57%) e Interpump (+7,3%), scivolone invece di Eurotech (-10%). (ANSA).