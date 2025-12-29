(ANSA) - MILANO, 29 DIC - Piazza Affari amplia il calo nell'ultima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,35% a 44.445 punti. Si assesta sotto i 68 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, che scende a 77,3 punti, con il rendimento annuo italiano in diminuzione di 5 punti al 3,5% e quello tedesco di 3,6 punti al 2,82%. I colloqui di pace sull'Ucraina frenano i titoli della difesa da Leonardo (-1,9% a Fincantieri (-1,35%), Segno meno anche per Tim (-1,4%), Lottomatica (-1,1%), Saipem (-0,95%) e Unicredit (-0,85%). Più caute Bper (-0,4%), Intesa (-0,3%) e Banco Bpm (-0,1%), mentre tiene Mps (+0,26%) e Mediobanca è in parità. Sugli scudi Diasorin (+3,4%), che ha ottenuto il via libera negli Usa per i test sulla piattaforma molecolare Liason Nes, che consente l'esecuzione di test senza il bisogno di personale di laboratorio specializzato. Acquisti anche su Nexi (+2,16%), Inwit (+1,7%), Amplifon (+0,81%), Campari (+0,6%) ed Stm (+0,5%). Seguono Eni (+0,4%), favorita dal rialzo del greggio, poco mossa invece Stellantis (+0,25%), invariata Iveco. (ANSA).