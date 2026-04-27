(ANSA) - MILANO, 27 APR - Allunga il passo Piazza Affari in attesa dell'avvio dei listini Usa, con l'indice Ftse Mib in progresso dello 0,73% a 48mila punti. Si assesta a 79 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 1,3 punti al 3,79%, quello tedesco di 0,5 punti al 3% e quello francese di 1,5 punti al 3,65%. Sugli scudi Saipem (+4,29%), spinta dagli analisti di Bloomberg che ne sottolineano la consistenza del portafoglio ordini, sia nel breve sia nel lungo termine. Seguono Moncler (+2,18%), Bper (+2,05%), Banco Bpm (+2%), Buzzi (+1,7%) e Unicredit (+1,4%). Più caute Intesa (+0,85%, Mps e Mediobanca (+0,65% entrambe). Pochi i segni meno, limitati ad Avio (-2,22%), Nexi (-0,9%), Ferrari (-0,5%), Campari (-0,4%), Stm (-0,3%) e Prysmian (-0,25%), a 3 giorni dalla trimestrale. Rallenta Leonardo (+0,57%), dopo la spinta iniziale degli analisti di Moody's, che l'hanno promossa a Baa2, mentre Morgan Stanley ha alzato il prezzo obiettivo da 71 a 82 euro per azione. Tra i titoli a minor capitalizzazione balzo di Sogefi (+9,26%) e Digital Bros (+7,27%), scivolone di Aeffe (-5,94%) e Zucchi (-4,7%). (ANSA).