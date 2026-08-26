(ANSA) - MILANO, 26 AGO - Piazza Affari accelera al traguardo di metà seduta con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,65% a 53.063 punti e lo spread tra Btp e Bund tedeschi in rialzo a 80,7 punti. Sale di 1,1 punti il rendimento annuo italiano al 4,01% e di 0,6 punti al 3,21% quello tedesco. Corrono Buzzi (+3,06%), Fincantieri (+2,18%) e A2a (+1,95%), quest'ultima con forti scambi pari a oltre 7 volte la media giornaliera delle ultime 3 settimane. In luce anche Azimut (+1,8%), Cucinelli (+1,65%), Poste (+1,5%) e Avio (+1,35%). Cedono Eni (-1,65%), penalizzata insieme a Saipem (-1,27%) dal calo del greggio e del gas. Deboli anche Snam (-0,68%), Ferrari (-0,7%) e Lottomatica (-0,5%). Bene Stellantis (+1%) contrastate invece Banco Bpm (+1,08%) ed Mops (-0,14%), dopo la risposta di Piazza Meda all'Ops di Rocca Salimbeni. Corre Unicredit (+1,66%), seguita da Intesa (+0,65%) e Bper (+0,4%). (ANSA).