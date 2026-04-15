(ANSA) - ROMA, 15 APR - Piazza Affari oscilla si muove sotto la parità (-0,12%) con l'indice Ftse Mib che si mantiene tuttavia sui massimi dal 2000 riagganciati alla vigilia. Segno più per Francoforte (+0,05%) e Londra (-0,03%) mentre Wall Street si avvicina a nuovi record. Sui mercati c'è un cauto ottimismo sulla possibilità di raggiungere la pace in Medio Oriente e si punta su un nuovo round di negoziati fra Usa e Iran. Parigi (-0,7%) è invece appesantita dallo scivolone di Hermès e di Kering entrambi in discesa di oltre l'8% dopo i ricavi deludenti anche a causa del conflitto. Il petrolio è in leggero calo (-0,3% a 91 dollari), il gas scende del 2,6% verso i 42 euro. Il dollaro invece si apprezza sulle principali valute. In leggero aumento i rendimenti dei titoli di Stato. (ANSA).