(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Piazza Affari si conferma la Borsa migliore in Europa e aggiorna ancora il suo massimo storico: l'indice Ftse Mib sale dell'1,2%, con un livello più altro di giornata al momento a quota 52.508 punti. Il listino è spinto dalle prospettive dell'accordo Usa-Iran e soprattutto dalle banche, con Unicredit che corre del 4% a 77,6 euro. Bene anche Intesa e Mediolanum, che salgono di oltre due punti percentuali. Tra gli altri titoli, gli acquisti si concentrano su Avio, che cresce del 3,4%. Sempre debole invece Stm, in calo del 2,5% dopo l'emissione del bond convertibile da 1,5 miliardi di dollari. Sul fronte dell'energia, petrolio in discesa del 3% a 78,2 dollari al Barile. (ANSA).