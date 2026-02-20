(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Accelera Piazza Affari con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,05% a 46.266 punti. In rialzo a 60,7 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,6 punti al 3,34% e quello tedesco di 0,6 punti al 2,73%. Sul paniere principale prevale il segno positivo con Moncler (+12,14%) che svetta all'indomani dei conti, diffusi oggi da Unipol (+5,79%), che viaggia sui massimi dal 2008. In luce anche Fincantieri (+3,86% a 15,08 euro), che rimbalza rispetto allo scivolone della vigilia a seguito di un aumento di capitale da 500 milioni perfezionato nella vigilia. Il titolo si avvicina ai 15,32 euro fissati per le nuove azioni oggetto di un collocamento accelerato. Positivi i bancari Banco Bpm (+2,82%), Mediobanca (+2,8%), Mps (+2,36%), Bper (+2,05%) e Popolare Sondrio (+1,63%). Seguono Unicredit (+1,15%) e Intesa (+0,66%). Pochi i segni meno limitati a Tenaris (-3,77%), bocciata dagli analisti che ne hanno tagliato la raccomandazione dopo i conti, Amplifon (-1,45%), Saipem (-1,34%), Inwit (-0,85%) ed Eni (-0,38%). Contrastate Stellantis (+0,9%) e Ferrari (-0,35%), che nella vigilia ha annunciato un dividendo in crescita del 21% a 3,6 euro per azione. (ANSA).