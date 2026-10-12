(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Accelera Piazza Affari nei primi minuti di contrattazioni, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,9% a 50.193 punti e quasi l'intero paniere in territorio positivo. In particolare si evidenziano Inwit (+2,56%) e Stellantis (+2,2%) nel primo giorno del Salone di Parigi, dove svettano diverse novità del gruppo. Corrono anche Mediolanum (+1,6%), Intesa (+1,55%), Banco Bpm (+1,5%) ed Mps (+1,29%), che ha convocato per oggi un consiglio di amministrazione straordinario sul risiko. Pochi i segni meno, da Technoprobe (-1,35%) a Unipol (-0,73%) e Lottomatica (-0,45%). Poco mosse Iveco (-0,28%), Eni (-0,02%) ed Stm (-0,05%). (ANSA).