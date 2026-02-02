(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Piazza Affari accelera al traguardo di metà seduta con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,78% a 45.880 punti, spinta da Unipol (+3,55%) e Generali (+2,7%) che corrono insieme ai rivali europei dopo uno studio degli analisti di Ubs sul settore. In luce anche Mps (+2,7%), Bper (+2,45%), Mediolanum (+2,4%), Poste (+1,9%) e Popolare Sondrio (+1,7%). Soffre ancora invece Stm (-1,85%) insieme al resto del settore in Europa, per i timori di un rallentamento degli investimenti mondiali in intelligenza artificiale. Segno meno anche per Prysmian (-1,1%) e Tenaris (-0,95%), penalizzata quest'ultima dal calo del greggio insieme ad Eni (-0,55%), mentre gira al rialzo Saipem (+0,55%). Tra i bancari gira in positivo Intesa (+0,4%) nel giorno dei conti. Migliorano Banco Bpm (+0,8%) e Unicredit (+0,9%). Scivolone di Bff Bank (-42,76%) dopo la revisione delle stime sul 2026 e il cambio al vertice. Scende a 61,8 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 1,2 punti al 3,46%, quello tedesco di 0,36 punti al 2,85% e quello francese di 1,2 punti al 3,44%. (ANSA).