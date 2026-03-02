(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Borsa di Milano, insieme alle altre Piazze europee, in caduta libera sugli effetti della crisi in Medio Oriente dopo l'attacco congiunto di Usa e Israele all'Iran. Il Ftse Mib lascia sul terreno il 2,5% e precipita a 46mila punti. In tenuta la difesa con Leonardo che sale del 4,61% e Fincantieri (+2,2%). Bene anche l'energia con Eni (+3,9%). Giù gli industriali con Stellantis (-5,96%), le banche con Bper (-4,5%), Mps (-4,56%), Mediobanca (-4,4%) e la moda con Moncler (-4,38%), Cucinelli (-4,18%). (ANSA).