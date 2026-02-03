(ANSA) - MILANO, 03 FEB - In attesa delle indicazioni di politica monetaria da parte della Bce, Milano supera la boa di metà giornata come la Borsa nettamente migliore in Europa, grazie a un rialzo dell'1% dell'indice Ftse Mib. I mercati azionari di Madrid, Francoforte e Parigi si muovono di qualche frazione sopra la parità, con Londra in calo dello 0,4% e Amsterdam dello 0,8%. Spread Btp-Bund sempre tra 60 e 61 punti base, piatto l'euro contro il dollaro attorno a quota 1,18. Oro in aumento del 6% vicino ai 5mila dollari all'oncia, con il gas debole in calo del 5% a 32 euro al Megawattora. Petrolio stabile sui 62 dollari al barile. Piazza Affari è sempre sostenuta dalla banche, con Unicredit in aumento del 2,5% e Mediolanum del 2,2% dopo i conti. Bene anche Intesa (+2,1%) mentre tra gli altri titoli spicca Diasorin in aumento del 2,4%. Debole Amplifon (-2,9%), corrente di vendite su Nexi che cede il 3,6%. (ANSA).