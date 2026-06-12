(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Piazza Affari si muove poco lontano al record infraday toccato lunedì sull'onda del risiko e verso nuovi massimi storici avanzano anche gli altri listini europei dopo l'avvio di Wall Street. C'è fiducia su una prossimo accordo di pace fra Usa e Iran con l'effetto di una discesa dei prezzi del greggio e dei rendimenti dei titoli di Stato, in vista di minori rischi di inflazione. Il Ftse Mib guadagna l'1,88% a 51.452 punti dopo l'apertura di Wall Street dove sul Nasdaq, l'unico indice negativo, debutta più tardi Space X. Eni, Tenaris e Saipem (rispettivamente -3%, -2,1% e 0,7%) sono le peggiori. Sul podio dietro a Buzzi (+5,5%) e Stellantis (+5%) resta Unipol (+4,7%). Seguono Mediobanca e Unicredit (entrambe +3,8%), Intesa (+3,7%) e Mps (+3,5%) sull'onda dell'offerta lanciata sul Monte e le scommesse su una eventuale contromossa. (ANSA).