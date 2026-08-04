(ANSA) - MILANO, 04 AGO - I mercati azionari del Vecchio continente proseguono tutti in rialzo con l'ulteriore calo del prezzo del petrolio e la Borsa di Milano, che sale dell'1,2%, si conferma la migliore in Europa della giornata. Dopo l'avvio positivo di Wall street, Piazza Affari che aggiorna i suoi record è seguita da Amsterdam che sale di circa un punto percentuale, con Francoforte in rialzo dello 0,7%, Londra di mezzo punto e Parigi dello 0,3%. Spread Btp-Bund calmo sui 76 punti base, con l'euro piatto a quota 1,151 contro il dollaro. Nel settore energia il greggio cede oltre il 4% a 76,6 dollari al barile mentre il gas scende di due punti percentuali sotto i 57 euro al Megawattora. In questo contesto, tra i titoli principali quotati a Milano il migliore è Stm che sale del 4,7%, con le banche tutte in territorio leggermente positivo. Debole con il petrolio Eni, che cede oltre due punti percentuali tentando di tenere quota 23 euro. (ANSA).