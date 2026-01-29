(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Mercati azionari del Vecchio continente sempre in rialzo dopo la partenza incerta di Wall street e i dati macro dagli Stati Uniti. La Borsa migliore è quella di Madrid che sale dell'1,1%, con Londra e Amsterdam che ondeggiano su un rialzo di un punto percentuale. Parigi e Milano crescono dello 0,9%, mentre resta in controtendenza Francoforte (-0,9%) dove pesa il forte calo di Sap (-14%). Gli operatori guardano soprattutto alle trimestrali, con le tensioni tra Usa e Iran che alimentano la corsa delle materie prime, con il dollaro sempre di corsa (+4%) e un massimo di giornata del contratto spot a oltre 5.600 dollari. Calmo l'euro a quota 1,19 contro il dollaro, con lo spread tra Btp e Bund piatto sui 60 punti base. In questo contesto in Piazza Affari scatta Mediobanca che sale del 4%, con Pirelli sullo stesso piano dopo l'ipotesi della creazione di un blind trust al quale conferire il pacchetto azionario di Sinochem. Bene anche Eni (+2,5%) e Generali, che cresce di due punti base. Sempre molto debole dopo i conti e una partenza sprint Stm, che cede il 4% a 23,7 euro. (ANSA).