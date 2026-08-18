(ANSA) - MILANO, 18 AGO - Piazza Affari debole nei primi scambi con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,4% in attesa di novità concrete sulla gestione dello stretto di Hormuz. In leggero negativo anche le altre Borse europee, con Londra e Madrid che provano a tenere sulla parità. Gli operatori guardano anche ai forti ribassi sui titoli tecnologici e dell'Intelligenza artificiale accusati in Asia: in questo clima in Piazza Affari Stm perde tre punti percentuali a 47,5 euro e Prysmian il 2,1%. Debole nel settore del credito il Banco Bpm (-1,2%) con Generali in calo di un punto percentuale. In leggero rialzo Eni, con Saipem e Nexi che salgono di qualche frazione oltre il punto percentuale. Spread Btp-Bund calmo tra i 79 e gli 80 punti base, euro piatto a 1,157 contro il dollaro. (ANSA).