(ANSA) - MILANO, 21 APR - L'ottimismo per una potenziale ripresa dei negoziati in vista dell'imminente scadenza del cessate il fuoco in Medio Oriente previsto per mercoledì, spinge le Borse in Asia e i future europei sono in rialzo. Tokyo sale dello 0,89%, Hong Kong dello 0,38%, Shanghai è invariata e il derivato sull'indice Euro Stoxx 50 sale dello 0,5 per cento. I future sul Brent sono in calo di circa l'1,5% sotto i 94 dollari al barile, in calo anche i metalli preziosi e il bitcoin cede lo 0,6 per cento. (ANSA).