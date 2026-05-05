(ANSA) - MILANO, 05 MAG - Londra, rimasta chiusa lunedì per festività, scivola (-1,2%) penalizzata dalle vendite che hanno preso di mira Hsbc (-6%) dopo i conti. Le altre Borse in Europa sono tutte al rialzo, complice l'effetto trimestrali, e i future azionari statunitensi rimbalzano con il 'cessate il fuoco' in Medio Oriente che sembra reggere. Contemporaneamente il Brent scende a 112 dollari al barile. Lo Stoxx 600 sale dello 0,4%, Parigi guadagna lo 0,65%, Francoforte l'1,5%, Milano il 2%, Madrid l'1,3 per cento. (ANSA).