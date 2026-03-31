(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Le Borse europee si muovono all'insegna della volatilità, pur restando positive, con la lente che resta sull'evoluzione del conflitto in Medio Oriente. E sono anche in rialzo i future su Wall Street, sulle attese che il conflitto in Iran possa terminare dopo che il presidente Trump ai suoi consiglieri ha detto di essere pronto a mettere fine all'operazione contro l'Iran, anche se lo Stretto di Hormuz dovesse restare in gran parte chiuso. Nel quadro di incertezza torna a salire il petrolio con il wti che allunga a 104,8 dollari (+1,9%) e il brent oltre i 108 dollari al barile (+0,6%). Prosegue in calo il prezzo del gas che viaggia a 53,7 euro al megawattora (-2,4%). Tra le singole Piazze, Milano segna un +0,5% con il Ftse Mib che ondeggia sui 44mila punti. Sempre in testa Nexi (+2,33%) con l'avvicendamento al vertice, insieme a Leonardo (+2,12%). Tra le banche Unicredit (+1,69%). Sul fronte opposto tra i peggiori Ferrari (-1,4%). Fuori dal paniere principale in recupero Bff Bank (+14,4%) e Trevi (+8,2%). Francoforte lima a +0,34%, Parigi a +0,19% e Londra a +0,4%. Lo spread tra Btp e Bund resta piantato nell'area dei 95 punti mentre il rendimento del decennale italiano risale e pubnta il 3,99%. L'oat francese sfiora il 3,77% e il decennale tedesco è al 3,04%. Sul fronte dei cambi l'euro si è indebolito sul dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1459 sul biglietto verde. (ANSA).