(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Borse europee in ordine sparso sull'incertezza dei dazi Usa e con Wall Street attesa in negativo. Milano resta ben intonata con il Ftse Mib che sale dello 0,85% con lo slancio di Enel (+6,5%) in scia al piano. Tra le altre Piazze, Parigi è piatta (-0,05%), Francoforte lascia sul terreno lo 0,56%. Anche Londra è poco mossa con il Ftse 100 a +0,11%. Madrid è la migliore con l'Ibex che sale dello 0,9%. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, perde un quarto di punto percentuale con energia e finanziari in luce. Lo spread tra Btp e Bund resta stabile nell'area dei 60 punti base. Piatto anche il rendimento del decennale italiano che resta al 3,33%. Quanto alle materie prime, il petrolio sale leggermente. Il Wti è a 66,6 dollari (+0,3%) e il brent a sfiora 72 dollari al barile (+0,2%). Il prezzo del gas cede l'1% a 31,7 euro al megawattora. Tra i metalli preziosi l'oro perde uno 0,25% a 5.149 dollari, l'argento invece è a 86,4 dollari con un calo dello 0,6%. Infine, per i cambi l'euro si apprezza sul dollaro. La moneta unica passa di mano a a 1,1794 sul biglietto verde. (ANSA).