(ANSA) - MILANO, 12 MAR - Verso un'altra chiusura in rosso per le Borse europee mentre le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno promesso di mantenere chiuso lo strategico stretto di Hormuz, dopo l'appello del nuovo leader della Repubblica Islamica, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Madrid è la peggiore e perde l'1,5%. Milano cede invece l'1,07% con il Ftse Mib a 44.307 punti. Flessione delle,0,93% per Parigi. E' più contenuta Francoforte che lascia sul terreno lo 0,42%, così come Londra che registra un -0,57%. (ANSA).