(ANSA) - MILANO, 05 GEN - Le Borse europee si confermano positive senza grandi strappi, dopo l'avvio di Wall Street in scia alla destituzione di Maduro in Venezuela a seguito del blitz, nel fine settimana, degli Stati Uniti. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di mezzo punto percentuale con i tecnologici che sostengono i listini insieme agli industriali, in particolare i titoli legati alla difesa. A Milano (Ftse Mib +0,72% a 45.706 punti) in testa c'è Leonardo (+5,9%), insieme a Fincantieri. Salgono poi Tenaris (+4,45) e Saipem (+3,6%) con il petrolio in rialzo. Il wti è poco sopra i 58 dollari mentre il brent è oltre i 61 dollari al barile. In caduta il gas che paga la concorrenza Usa e previsioni di temperature migliori del previsto. Ad Amsterdam i contratti Ttf cedono oltre il 6% a 27 euro al megawattora. Tra le altre Piazze , Francoforte guadagna lo 0,81%, Madrid lo 0,27%, così come Londra. Mentre la più debole resta Parigi che è a cavallo della parità. Ancora in evidenza i metalli preziosi l'argento supera i 76 dollari l'oncia. L'oro è in lieve calo ma è comunque su livelli record a 4.422 dollari. Sono in flessioni anche i titoli di Stato con il decennale italiano che è al 3,58% sugli stessi livelli dell'Oat francese. Al 2,88% invece il dieci anni tedesco. Lo spread tra Btp e Bund flette a 70 punti base. Infine per i cambi l'euro è debole sul dollaro con la moneta unica che passa di mano a 1,1678 sul biglietto verde. (ANSA).