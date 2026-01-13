(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Le Borse europee si muovono deboli con l'indice d'area, lo stoxx 600, che oscilla sulla parità. A pesare è la debolezza degli industriali mentre salgono i tecnologici e l'energia. Quest'ultima con il petrolio (Wti +1,1% a 60 dollari, Brent +1% a 64,5 dollari) e il gas (+3,65% a 31,3 euro) in evidenza. La lente dei listini è sull'inflazione Usa, attesa nel primo pomeriggio con i future su Wall Street negativi. Nel frattempo Milano cede lo 0,17% con Fincantieri (-45) maglia nera. Sul fronte opposto del listino gli acquisti valorizzano Diasorin (+3%) e i bancari con Mps (+1,9%) e Mediobanca (+1,88%). Per gli energetici sono in testa Saipem (+1,96%) ed Eni (+1,04%). Lo spread tra Btp e Bund è poco sopra i 63 punti mentre il rendimento del decennale italiano sale al 3,49%. L'Oat francese cresce, invece, al 3,53%, il dieci anni tedesco al 2,86%. Tra le altre Piazze, Parigi perde lo 0,18%. Francoforte è poco mossa a +0,01% così come Londra a +0,03%. Tra le materie prime, dopo il rally di ieri l'oro è più cauto a 4.593 dollari. L'argento sale, invece, a 85,6 dollari. Infine, per i cambi l'euro è piatto sul dollaro con la moneta unica che passa di mano a 1,1666 sul biglietto verde. (ANSA).