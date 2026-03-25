(ANSA) - MILANO, 25 MAR - Si mantengono in rialzo senza particolari scossoni i principali listini di borsa europei dopo l'avvio positivo degli indici Usa. Milano (+1,8%) e Madrid (+1,9%) sono le migliori, seguite da Francoforte (+1,75%), Parigi (+1,55%) e Londra (+1,35%). In forte calo i rendimenti dei titoli di stato in attesa di un accordo tra Usa e Iran per cessare le ostilità e riaprire lo stretto di Hormuz, attraverso cui, secondo l'Iran, possono transitare le navi "non ostili". Lo spread tra Btp e Bund tedeschi si assesta a 87,4 punti, mentre il rendimento annuo italiano cede 13 punti al 3,82%, quello tedesco 7,8 punti al 2,95% e quello francese 11,1 punti al 3,64%. In forte calo il greggio (Wti -4,92% a 87,76 dollari al barile, Brent -5,11% a 99,15 dollari al barile) e il gas naturale (-4,34% a 51,64 euro al MWh). Stabile l'oro a 4.558,48 dollari l'oncia mentre sale il dollaro a 86,36 centesimi di euro e 74,7 penny. (ANSA).