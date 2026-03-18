(ANSA) - MILANO, 18 MAR - Si mantengono deboli le principali borse europee sula scia dell'avvio in calo dei listini Usa. L'attacco agli impianti iraniani di South Pars per il Gas e Asaluyeh per il petrolio. La peggiore è Londra (-0,85%), preceduta da Francoforte (-0,6%), Milano (-0,35%), Parigi (-0,08%) e Madrid, che è invariata. Con l'effetto inflattivo dovuto alla corsa del Brent, in rialzo del 5,15% a 108,72 dollari al barile, e del gas del 6,5% a 54,95 euro ad Amsterdam si impennano i rendimenti dei titoli di stato, con lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi che supera i 79 punti. in crescita di 7,4 punti al 3,73% il rendimento annuo italiano, di 5 punti al 3,6% quello francese e di 3,2 punti al 2,93% quello tedesco. In rialzo il dollaro a 86,79 centesimi e a 75,01 penny in vista della decisione della Fed sui tassi, che sono previsti invariati. Segno meno invece per l'oro (-1,52% a 4.890,34 dollari l'oncia) e per l'argento (-1,61% a 77,82 dollari l'oncia). Contrastati i petroliferi TotalEnergies (+1,84%), Bp (+1,27%), Shell (-0,05%) ed Eni (-1,07%). Sotto pressione il comparto dei cibi e delle bevande con Nestlé (-4,08%), Danone (-3,31%), Heineken (-3,18%), Carlsberg (-2,33%) Magnum (-1,7%) e Campari (-1,55%), frenato da "una generazione di cassa prevista in declino nel 2026 già prima degli effetti della guerra sull'inflazione", secondo gli analisti di Bloomberg. Acquisti su Cucinelli (+2,77%), Leonardo (+1,9%) Fincantieri (+1,3%), Prysmian (+1,85%) e sui bancari Banco Bpm (+1,89%), Bper (+1,6%) e Mediobanca (+1,38%). Sugli scudi Commerzbank (+2,64%) dopo l'apertura di Andrea Orcel a una revisione dell'Ops di Unicredit (-0,.36%). (ANSA).