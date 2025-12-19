(ANSA) - MILANO, 19 DIC - Le Borse europee ampliano il rialzo dopo l'avvio positivo di Wall Street, avviandosi a chiudere in terreno positivo una settimana 'nervosa' sulla volatilità dei tecnologici mentre i trader valutavano la possibilità di ulteriori tagli dei tassi da parte della Federal Reserve. Londra sale dello 0,3%, Parigi si porta sopra la parità (+0,08%), Francoforte guadagna lo 0,28%, Madrid lo 0,34% e Milano lo 0,6 per cento. Sul listino di Piazza Affari pesano le scadenze tecniche dei future sull'indice FTSEMib e i futures su azioni e opzioni con termine a dicembre 2025. In evidenza Saipem (+2,02%), Buzzi (+2,02%), Ferrari (+1,89%), Leonardo (+1,88%). Deboli restano Tenaris (-1,4%), Cucinelli (-1,37%) e Campari (-1,04%). Unicredit, in controtendenza rispetto ai titoli bancari, cede lo 0,7 per cento. (ANSA).