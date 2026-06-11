(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Rimbalzano gli indici delle Borse in Europa con gli investitori che motrano sangue freddo e approfittano del momento per acquistare anche se permangono i timori di un'ulteriore escalation del conflitto in Medio Oriente. I titoli energetici trainano i rialzi, Londra guadagna lo 0,47%, Parigi lo 0,4%, Francoforte resta cauta (+0,06%) e Milano riprende la sua corsa in rialzo dello 0,9% sostenuta da Stm (+3,6%) e Prysmian (+3,4%) con Eni che sale dello 0,7%, Enel dell'1,37%, A2A dell'1,66% e Saipem del 2,35 per cento. A Piazza Affari sugli scudi anche Leonardo (+1,66%) e ripartono i titoli del risiko bancario. Salgono Unicredit (+0,9%), Mediobanca (+0,85%), Intesa Sanpaolo (+0,7%), Unipol (+0,65%), Mps (+0,64%), Banco Bpm (+0,5%) mentre prendono fiato Generali (-0,07%) e Bper (-0,19%). Fari puntati sui titoli della Lazio (+6,4%) con il mercato che specula sulle prossime mosse del presidente Lotito. (ANSA).