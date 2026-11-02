(ANSA) - MILANO, 02 NOV - Le borse europee rallentano il passo con il calo del greggio e del gas a seguito dell'annuncio di Teheran, disponibile a riaprire lo stretto di Hormuz "entro due giorni", secondo il ministro degli esteri iraniano Esmail Baghaei. Madrid guadagna lo 0,4%, Milano lo 0,2%, Parigi lo 0,06%, mentre Francoforte (-0,1%) e Londra (-0,2%) girano in negativo. Positivi invece i future sul Wall Street, alla vigilia del voto di medio termine negli sa e in attesa degli indici Pmi e Ism manifatturieri. Il greggio Wti cede il 4,49% a 99,44 dollari al barile e il gas naturale il 5,04% a 98,71 euro al MWh sulla piazza di Amsterdam. Deboli i petroliferi Bp (-1,56%), TotalEnergies (-1,44%), Eni (-1,4%) e Shell (-1,34%). (ANSA).