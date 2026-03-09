(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Riducono il calo le principali borse europee dopo l'avvio dei listini Usa, in ribasso di circa l'1%. Parigi cede l'1,58%, Madrid l'1,12%, Milano l'1%, Francoforte lo 0,89% e Londra lo 0,78%. In calo sotto gli 80 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che scende a 78,6 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 4,5 punti al 3,66%, quello tedesco di 2 punti al 2,87% e quello francese di 4,3 punti al 3,55%. Scende sotto quota 100 dollari il greggio Usa (Wti +9,7% a 99,73 dollari al barile), mentre il gas naturale si porta sotto i 60 euro, con un rialzo del 10% a 58,74 euro al MWh sulla piazza Ttf di Amsterdam. (ANSA).