(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Si confermano in forte calo le principali borse europee dopo la decisione della Bce di lasciare invariato il costo del denaro al 2%. Le peggiori sono Francoforte (-3,1%) e Londra (-2,9%). Milano e Madrid lasciano sul campo il 2,75% e Parigi il 2,4%. Si assesta sopra i 85 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 11,6 punti al 3,84%, quello tedesco di 5,5 punti al 2,99%, quello francese di 8,6 punti al 3,69% e quello britannico di 16,2 punti al 4,9%. (ANSA).