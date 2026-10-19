(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Le Borse europee restano pesanti dopo l'avvio contrastato di Wall Street dove sono attese in settimana le trimestrali di colossi come Meta e Tesla e il Nasdaq è oggi in recupero. Parigi (-1,6%) soffre per i timori sull'impatto che le proteste e i saccheggi del fine settimana possano avere sulla capacità di tenere sotto controllo i debito e sugli effetti politici alle presidenziali di primavera. Male anche Milano (-1,72%) che risente anche delle debolezza delle banche in una brutta giornata per il settore. Le preoccupazioni si riflettono sui rendimenti dei titoli di Stato dei due paesi con quello dell'Oat decennale in aumento di quasi 8 punti base e del Btp di oltre 5 punti mentre è in corso il collocamento del nuovo Btp Valore in una nuova doppia versione e con scadenza 5 anni. Lo spread Btp-Bund è in aumento a 110,5 punti. I maggiori ribassi sono di Stellantis (-5,5%) e Banco Bpm (-3,95%), sul podio invece Eni (+0,94%) con l'andamento dei i prezzi del greggio incerto. (ANSA).