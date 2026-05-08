(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Si confermano negative le Borse europee, eccetto Piazza Affari che oscilla sulla parità (+0,02%). In mancanza di vere novità sul fronte Medio Orientale col Brent in leggera crescita a 100 dollari e il gas in rialzo più deciso (Ttf +2,2% a 44,5 euro), i mercati aspettano di vedere dati sul mercato del lavoro Usa ad aprile, diffusi alle ore 14.30. Il consensus vede un deciso calo degli occupati, e se fosse in caduta favorirebbe le scommesse su un taglio deli tassi della fed, mentre il tasso di disoccupazione è atteso rimanga invariato. Intanto i futures su Wall Street sono bene intonati, l'euro si conferma in rafforzamento sul dollaro, scambiato a 1,17. Scendono leggermente i rendimenti dei titoli di Stato americani, contrastati invece quelli dei bond di Stato europei: lo spread Btp-Bund è in discesa a 72,5 punti. Fra i listini azionari Milano ha azzerato le perdite trainata da Prysmian (+3,5% a 148,7 euro) per il miglioramento del giudizio a 'buy' da parte di Deutsche Bank e il target price a 167 euro. In rialzo di oltre l'1,8% Eni e Poste mentre Leonardo, Fincantieri e Bper perdono più del 2 per cento. Francoforte è in ribasso dello 0,84%, Parigi fa peggio (-0,86%). Limita invece il il calo Londra (-0,27%). (ANSA).