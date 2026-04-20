(ANSA) - MILANO, 20 APR - Le Borse europee restano negative mentre Wall Street è incerta. Lima intanto i guadagni il greggio (Brent +3,3% a 93,4 dollari, Wti +4,3% a 87,5): sui mercati c'è qualche cauto segnale di ottimismo su un possibile nuovo round di negoziati fra Usa e Iran prima che termini il cessate il fuoco. Piazza Affari cede l'1,1% penalizzata dallo stacco cedole di 8 big che pesano per lo 0,77% sull'indice. Bene i petroliferi Tenaris (+2,1%) ed Eni (+2%)). Sul podio brilla Nexi (+3,8%). Francoforte cede l'1,1%, Parigi lo 0,96% e Londra limita i danni allo 0,5%. Il dollaro si conferma debole e viene scambiato a 1,17 sull'euro. (ANSA).